Tf1 : Partenariat avec Ifop pour les 3 prochaines élections

(CercleFinance.com) - TF1 annonce son partenariat avec le Groupe Ifop, institut d'études pionnier et leader des sondages d'opinion, avec son partenaire Fiducial, pour l'accompagner lors de prochaines séquences électorales.



' Le Groupe TF1 et Ifop-Fiducial travailleront à la mise en place de dispositifs d'études complets et novateurs qui apporteront en amont des scrutins ' indique TF1.



Le partenariat portera en particulier sur les élections régionales 2021, l'élection Présidentielle 2022 et les élections législatives 2022.



Le Groupe TF1 proposera également des analyses de ces indicateurs sur ses antennes portées par les experts Opinion d'IFOP.



