Tf1 : Nouvelle récompense pour Newen Studios

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TF1 annonce que Newen Connect, filiale de distribution de sa société de production et distribution audiovisuelle Newen Studios, a remporté le prix Unifrance de l'export audiovisuel - Fiction pour la série 'Les Combattantes'.



Newen Studios a reçu ce prix pour la troisième année consécutive (après le prix Export 2021 pour 'HPI' et le prix Export 2020 pour 'Candice Renoir'), grâce à cette série lancée avec succès en septembre sur TF1, qui est également coproducteur du projet.



'Avec six millions de téléspectateurs en moyenne sur les huit épisodes, le programme est ensuite exporté à l'international via la plateforme SVOD Netflix dans 214 territoires', souligne le groupe de télévision.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.