Tf1 : Le groupe a 'élargi son audience globale' en 2020

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la présentation de ses audiences annuelles 2020, le groupe TF1 assure avoir 'élargi son audience globale et confirmé son leadership sur les cibles commerciales.'



Ainsi, près de 50 millions de téléspectateurs ont regardé les chaînes du groupe chaque semaine, soit une hausse de +4m par rapport à 2019 et un record depuis 2007, affirme TF1.



Le groupe indique aussi être 'largement leader' sur cibles avec 32,4% de part d'audience chez les Frda-50 (c'est-à-dire chez les femmes responsables des achats de moins de 50 ans) et de 29,9% chez les 25-49 ans.



Par ailleurs, le groupe assure que MYTF1 a réalisé son record historique avec près de 2 milliards de vidéos vues, soit une hausse de 10% par rapport à 2019.



TF1 affirme aussi rester 'large leader de la télévision' avec 'une audience quotidienne en hausse et un public rajeuni' (l'âge moyen du téléspectateur étant passé de 54 à 53 ans, indique le communiqué), tandis que LCI enregistre 'un record historique', que TMC est 'leader TNT pour la 3e année consécutive' et que TFX est '3e chaîne TNT sur les Frda-50 et les 15-24'.



TF1 a décroché 74 des 100 meilleures audiences de l'année et affiche la meilleure audience dans chacun des genres : info, sport, flux, fiction fr, cinéma et série US, assure le groupe.





