Tf1 : Goldman Sachs relève sa recommandation à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a annoncé mardi avoir relevé sa recommandation sur TF1 à 'achat' contre 'neutre' précédemment et porté son objectif de cours à 10,2 euros, contre 7,7 euros jusqu'ici.



Les analystes de la banque américaine expliquent que la chaîne française a sous-performé ses homologues européennes de 16% depuis le mois de novembre, en dépit d'un levier opérationnel figurant parmi les plus puissants du secteur.



Goldman mentionne également la perspective d'une consolidation du secteur en France.



Dans sa note de recherche, consacrée au secteur européen des médias, la banque d'affaires ajoute que le titre TF1 accuse aujourd'hui une décote de 28% par rapport à son cours de Bourse médian sur cinq ans, un niveau offrant un potentiel de revalorisation non négligeable selon elle.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.