Tf1 : Finalise la cession de TF1 Games et Dujardin

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 annonce ce jour avoir finalisé la cession de TF1 Games et Dujardin, principaux éditeurs de jouets et de jeux en France, à Jumbodiset.



TF1 Games et Dujardin sont des éditeurs de jeux de référence tels que 'Mille Bornes', mais aussi de nouveaux succès tels que 'Burger Quiz'.



Pour le groupe de médias, cette cession s'inscrit dans la stratégie de développement de TF1 Entertainment autour de ses contenus et ses marques phares.







