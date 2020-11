Tf1 : Distingué dans un classement RSE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TF1 indique figurer, avec un score de 88,9 points, dans le Top 10 du classement des entreprises les plus responsables de France, classement établi par l'institut allemand Statista et publié jeudi dernier dans le journal Le Point.



Il ressort au rang de premier groupe média et en septième position dans ce classement général des entreprises établi en s'appuyant sur trois critères, à savoir l'environnement, le social et la gouvernance.



'Cette distinction vient reconnaître l'engagement très fort du groupe TF1 qui, depuis plus de 15 ans, mène une politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises) active, contribuant ainsi au développement d'un marché de l'audiovisuel plus responsable', commente-t-il.



