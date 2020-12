Tf1 : Deux nouveaux accords avec Orange

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange et TF1 annoncent la signature de deux nouveaux accords qui 'illustrent l'ambition partagée de proposer des services toujours plus riches, en mobilisant la technologie et les réseaux d'Orange associés aux contenus et services du groupe TF1'.



Le premier accord ouvre dès janvier 2021 la publicité segmentée sur les chaînes du groupe TF1 grâce à la TV d'Orange pour 'permettre aux annonceurs de renforcer l'efficacité de leurs campagnes TV' et 'donner accès à la puissance de la TV à de nombreuses PME et PMI'.



Le second renouvelle à partir de septembre 2021, la distribution des services audiovisuels de TF1 sur la TV d'Orange, enrichie d'un service de Replay premium inédit sous le nom de 'MYTF1 Pass', sans interruption publicitaire dans les programmes.



