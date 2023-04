Tf1 : Convention avec l'Arcom pour la diffusion sur la TNT

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 annonce avoir signé une nouvelle convention avec l'Arcom pour la diffusion de la chaine TF1 sur la TNT.



'A travers cette nouvelle convention, TF1 confirme son statut de grande chaîne généraliste et sa position centrale dans le paysage audiovisuel, pour l'ensemble de ses parties prenantes', assure le groupe.



Dans le cadre de cette nouvelle convention, TF1 formalise des engagements sociétaux en matière d'honnêteté et pluralisme de l'information, d'accessibilité des programmes, de féminisation de l'antenne, d'éducation aux médias ou encore de transition écologique.





