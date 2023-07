Tf1 : Audiences du groupe en hausse en juin

(CercleFinance.com) - A l'heure du bilan de ses audiences de juin, le groupe TF1 indique être en hausse sur l'ensemble des publics, est large leader sur cibles.



Le groupe TF1 signe son meilleur mois de juin depuis 2007 sur cibles avec 34% de pda (part d'audience) chez les FRDA-50 (femmes responsables des achats de moins de 50 ans) et 33,7 % de pda chez les 15-34 ans, un plus haut depuis 2020.



Le groupe annonce être en hausse sur un an sur les cibles principales, notamment +0,2pt chez les +4 ans, +0,5pt sur les FRDA et +1,3pt sur les 15-34ans.



LCI enregistre une audience record avec 2,4% de pda 4+ et signe la plus forte progression en 1 an du paysage audiovisuel





