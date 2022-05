Tf1 : Acquisition de droits auprès de l'UEFA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 annonce le renouvellement de son partenariat avec l'équipe de France de football jusqu'à la coupe du monde 2022 au Qatar, ainsi que l'acquisition des plus belles affiches en clair de l'UEFA Euro 2024, dont TF1 sera diffuseur officiel en clair.



Cet accord prévoit la diffusion de trois des six prochains matchs de l'Equipe de France de la Ligue des Nations 2022, la diffusion partagée des 25 plus belles affiches en clair de l'UEFA Euro 2024 et un accès privilégié à l'équipe de France.



'De surcroît, le Groupe TF1 est très fier d'être également le diffuseur exclusif en clair de l'UEFA Euro féminin 2022 qui se déroulera du 6 au 31 juillet prochain en Angleterre', ajoute François Pellissier, directeur général adjoint sport et business.



