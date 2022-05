Tf1 : A signé plusieurs records d'audience en avril

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe TF1 revendique un excellent mois d'avril en matière d'audience sur les publics de moins de 50 ans, avec une part d'audience de 34% sur la cible FRDA-50 (personne responsable des achats de moins de 50 ans), soit 0,7 point de plus qu'en mars, ce qui constitue un record depuis 2007.



Il indique aussi avoir réalisé une audience de 30,7% chez les 25-49 ans (en hausse de 0,2 point par rapport au mois précédent), soit un record depuis 2010.



La chaîne TF1 a réalisé les 3 meilleures audiences du mois avec le débat d'entre-deux tours (7.5M de téléspectateurs - 32.3% de pda) et les soirées du 1er tour (7.3M de téléspectateurs - 28.6% de pda) et du 2nd tour (7.2m de téléspectateurs - 28.2%).





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.