Tf1 : Va co-diffuser le match Lyon - Bayern de Munich

(CercleFinance.com) - TF1 et le groupe Altice, maison-mère de la chaîne RMC Sport, ont trouvé un accord pour la diffusion de la demi-finale de Ligue des Champions opposant, demain, l'Olympique lyonnais au Bayern de Munich.



Annoncée d'abord par le quotidien sportif L'Equipe, l'information a depuis été confirmée par TF1 sur ses réseaux sociaux.



Le match sera donc diffusé à la fois sur RMC Sport et sur TF1. RB Leipzig - PSG, l'autre affiche du dernier carré de la compétition, ne passera pour sa part que sur la chaîne d'Altice.



