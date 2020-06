Tf1 : Hausse des audiences en mai

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 revendique ce mardi une 'excellente dynamique' s'agissant de ses audiences, avec 19,5% de PDA en mai.



Ce 'score' est en hausse de +0,6 point sur un mois, et de +0,4 point en un an. Dans le détail, le groupe affiche une part d'audience de 21,7% sur les FRDA-50, et de 20,6% sur les 25-49 ans.



Rappelons que TF1 a annoncé ce matin un accord avec Mediapro, qui lui permettra, via la future chaîne 'Téléfoot', une grande partie des prochaines saisons de Ligue 1.



