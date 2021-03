Tessi : Prend une participation majoritaire dans Proformation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tessi poursuit son développement par croissance externe avec la prise d'une participation majoritaire dans Proformation, un acteur majeur de la formation généraliste en visio-formation-classe virtuelle, e-tutorat et en présentiel.



Organisé autour de cinq activités principales (langues étrangères, bureautique, management, efficacité professionnelle, Digital et services pédagogiques externalisés), Proformation développe des prestations de formation à distance.



Cette acquisition renforce également la présence internationale du groupe Tessi. Déjà présent dans 14 pays, l'arrivée de Proformation dans le portefeuille Tessi lui permet de s'implanter bientôt aux Philippines.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.