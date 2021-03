Tesla inc. : Wedbush souligne les 'solides' ventes en Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les analystes de Wedbush mettent en avant les 'solides' ventes du groupe en Chine, ressorties en hausse de 18% de janvier à février selon les chiffres de la CPCA, l'association des voitures particulières en Chine.



Le recul du titre Tesla ces dernières semaines reflète le mouvement de rotation sectorielle à l'oeuvre sur les marchés en faveur de titres davantage exposés à la croissance, comme ceux liés aux matières premières.



D'après les analystes, le renchérissement des rendements obligataires entraîne une augmentation structurelle du coût du capital, susceptible d'impacter fortement les sociétés les plus richement valorisées en Bourse.



La capitalisation boursière de Tesla ressort actuellement à près de 590 milliards de dollars.



