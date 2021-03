Tesla inc. : New Street Research relève son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - New Street Research, qui considèrent l'action du constructeur californien comme la première valeur à acheter suite à la récente correction des valeurs technologiques.



Dans une note parue ce matin, les analystes de New Street estiment la correction du titre trop sévère au vu des perspectives robustes affichées par le groupe d'Elon Musk sur les deux années à venir.



Ils relèvent en conséquence leur recommandation sur le titre à 'achat' avec un objectif de cours porté à 900 dollars.



