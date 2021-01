Tesla inc. : Morgan Stanley relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a relevé son objectif de cours sur Tesla de 540 dollars à 810 dollars, suite aux livraisons du quatrième trimestre, meilleures que prévues.



'Malgré la hausse extraordinaire du cours de l'action, nous continuons à croire que Tesla peut surpasser le secteur en 2021', a déclaré l'analyste dans une note aux clients.



'À notre avis, Tesla reste la société la mieux positionnée dans le domaine des véhicules électriques (VE) et des véhicules autonomes (AV) sous notre couverture en raison de ses équipes, de sa technologie, de son modèle commercial et de son accès aux financement', a indiqué Morgan Stanley.



En estimant avoir du mal à trouver une 'entreprise plus innovante' ayant la capacité de lutter contre les difficultés inhérentes au transport et à l'énergie durables, l'analyste a souligné que 'Tesla est fortement valorisée pour une bonne raison' et a donc maintenu son conseil 'surpondérer' sur l'action.



