Tesla inc. : Morgan Stanley dégrade son conseil

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a dégradé jeudi son conseil sur le titre Tesla, ramené de 'surpondérer' à 'pondération en ligne', principalement pour des questions de valorisation.



Malgré l'opinion positive qu'il pouvait afficher sur la valeur, le broker reconnaît qu'il n'avait pas vu venir l'envolée de 111% du cours de Bourse de Tesla cette année, là où l'indice S&P 500 n'a pris que 14% dans l'intervalle.



S'il dit considérer le groupe californien comme un grand gagnant de l'essor de l'intelligence artificielle, au-delà de son statut de constructeur automobile, le courtier estime que les ambitions élevées du marché en la matière ont porté le titre à un juste niveau de valorisation, ce qui le conduit à dégrader sa recommandation.



Son objectif de cours est néanmoins rehaussé de 200 à 250 dollars.



