Tesla inc. : Les 'superchargeurs' vont s'ouvrir à la concurrence

(CercleFinance.com) - Tesla va ouvrir une partie de son réseau de recharge aux Etats-Unis aux véhicules électriques d'autres marques, une première dans l'histoire de l'entreprise, a annoncé mercredi la Maison Blanche.



Le groupe californien a l'intention d'ouvrir à l'ensemble des véhicules électriques plus de 7500 stations de recharge d'ici à la fin de 2024, a expliqué l'administration Biden.



Sur ce chiffre, pas moins de 3500 'superchargeurs', ses bornes de recharge rapide installées le long des autoroutes, seront accessibles aux utilisateurs d'autres marques avec l'objectif d'améliorer l'autonomie de leurs véhicules.



Le projet doit également concerner le maillage des recharges dites 'à destination', situées près des hôtels et des restaurants en ville et à la campagne.



Afin d'avoir accès aux stations du groupe, les conducteurs de voitures électriques d'autres marques devront télécharger l'application Tesla ou se rendre sur le site Internet de l'entreprise.



La Maison Blanche précise par ailleurs que Tesla a prévu de plus que doubler la densité de son réseau américain de 'superchargeurs', des équipements qu'il fabrique actuellement à Buffalo (New York).



Toutes ces annonces ont été faites à l'occasion de la présentation du programme de réseau de recharge de véhicules électriques 'Made-in-America' élaboré par le gouvernement Biden-⁠Harris.



