Tesla inc. : L'analyse de Jefferies après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tesla a publié hier soir ses résultats financiers au titre du 1er trimestre 2022. Le chiffre d'affaires du constructeur automobile ressort à 18,7 Mds$, en hausse de 81% par rapport au 1er trimestre 2021. Suite à cette annonce, Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 1250 $.



' Les résultats du 1er trimestre ont battu tous les indicateurs clés de performance, la marge brute automobile (hors ZEV) atteignant 30% pour la première fois et continuant à établir de nouvelles normes industrielles en matière de complexité et de productivité ' indique le bureau d'analyses.



Selon l'analyste, le fait marquant a été la baisse du coût des matières premières par unité, malgré l'inflation des matières premières et de la logistique, ce qui a permis d'augmenter les marges.



' Contrairement aux craintes du marché, le lancement de nouvelles usines n'a pas entraîné de dilution des marges. Les commentaires sur les prévisions semblent plus optimistes qu'au trimestre dernier ' rajoute Jefferies.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.