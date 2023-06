Tesla inc. : Pour Musk, la valorisation de Tesla en Bourse dépend surtout de l'autonomie de ses véhicules

(BFM Bourse) - A l'évènement Vivatech, le dirigeant a jugé que ce facteur était le principal pour la capitalisation boursière du constructeur automobile.

Il est toujours difficile de savoir si une entreprise est bien évaluée par le marché. A ce titre, la valorisation de Tesla fait l'objet d'interrogations récurrentes.

Lors de l'évènement VivaTech de Paris, ce vendredi, Elon Musk a reconnu lui-même qu'il ne s'attendait pas à ce que son groupe automobile soit aussi bien valorisé par le marché. "Non pas du tout parce que c'est vraiment extraordinaire", a-t-il répondu, interrogé sur ce point par Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis. Il a néanmoins rappelé que ce n'était pas lui qui "fix[ait] le prix de Tesla en Bourse".

Elon Musk a également estimé que le principal "moteur" de la valorisation de Tesla en Bourse était "'l'autonomie" de ses véhicules électriques.

Un récent rallye de 13 hausses consécutives

"Les valorisations sont parfois étranges. (…) Je pense que la valeur de l'entreprise dépend avant tout de l'autonomie", a-t-il estimé. "Nous avons près de 2 millions de véhicules (les ventes attendues cette année, NDLR) mais cela ne représente que 2% de la production mondiale", a-t-il rappelé pour expliquer que c'est avant tout cette autonomie qui porte la capitalisation boursière de la société.

Tesla pèse actuellement un peu plus de 800 milliards de dollars en Bourse, bien plus que d'autres groupes automobiles comme Ford ou General Motors (57 milliards et 52 milliards de dollars). Le constructeur représente actuellement la septième capitalisation boursière mondiale.

L'action Tesla a récemment signé une série impressionnante de 13 hausses consécutives à Wall Street, série qui a pris fin mercredi.

