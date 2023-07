Tesla inc. : Les livraisons record de Tesla au deuxième trimestre ravissent Wall Street

(BFM Bourse) - Le constructeur spécialisé dans l'électrique a dépassé les attentes sur la période allant d'avril à fin juin, expédiant 466.140 automobiles quand les analystes ne tablaient que sur 446.000 unités.

Les volumes de Tesla ont pris de vitesse le marché. Le célèbre constructeur automobile électrique s'est engagé à tenir un rythme de croissance effréné (une hausse de près de 50% de ses livraisons chaque année) alors que la concurrence s'avère de plus en plus rude, en particulier en provenance des constructeurs chinois.

Mais pour l'heure la course aux chiffres de Tesla tient ses promesses. Le groupe a annoncé dimanche soir ses livraisons pour le deuxième trimestre, expédiant un total de 466.140 véhicules de début avril à fin juin, soit une progression de 83% par rapport à la même période de 2022. Et par rapport au premier trimestre 2023, la hausse atteint 10%.

Surtout, ce chiffre s'avère nettement supérieur aux projections des analystes qui tablaient sur des livraisons de seulement 444.000 unités.

Les "bears" renvoyés en "hibernation"

Tesla apparaît ainsi sur la bonne trajectoire pour respecter son objectif de 1,8 million de véhicules livrés, même si son directeur général, Elon Musk, avait prévenu que cette prévision était prudente et que le groupe pourrait se rapprocher des deux millions.

A Wall Street en début de séance, l'action Tesla évolue en nette hausse, de 6,7%, ce qui ajoute environ 48 milliards de dollars à la valorisation du groupe automobile.

Dan Ives, analyste de Wedbush, a estimé sur Twitter, que cette publication avait marqué "une surperformance massive" par rapport aux attentes, ce qui "renvoie les 'bears' (les investisseurs qui misent sur une baisse de Tesla, NDLR) en 'mode hibernation'".

"La baisse des prix a été un coup de poker intelligent pour Tesla et a produit des dividendes importants sur le terrain, en particulier pour le marché chinois. Ce trimestre a été un véritable trophée pour Musk et les autres", a poursuivi l'analyste.

Depuis la fin de 2022, Tesla a en effet mis en œuvre des baisses de prix sur ses modèles phares (Model 3, Model Y, Model S) en Chine, aux Etats-Unis et en Europe.

Des marges sacrifiées

Reste toutefois à savoir à quel prix cette hausse de volumes s'est effectuée. La société publiera le 19 juillet prochain ses résultats financiers, et à ce moment le marché pourra décortiquer l'impact sur les marges de la politique de prix de la société. Au premier trimestre, la marge opérationnelle avait fondu, passant de 19,2% sur les trois premiers mois de 2022 à 11,4%.

D'ailleurs les chiffres publiés dimanche soir montrent toujours que le groupe automobile livre moins de voitures qu'il n'en fabrique, puisque la production s'est établie à 479.700 véhicules soit un différentiel d'un peu plus de 13.000 unités. L'écart s'est toutefois résorbé par rapport au trimestre précédent (18.000).

Tesla poursuit en tout cas sa bonne chevauchée boursière, reprenant 112% sur l'ensemble de l'année. Cette progression a été récemment soutenue par les annonces d'ouverture de son système de superchargeurs pour véhicules électriques à Ford et General Motors, la semaine dernière. Les deux constructeurs américains auront ainsi accès au réseau de stations "superchargers" de Tesla en 2024.

Citée par Fortune, la banque d'investissement Piper Sandler considère que Tesla pourrait ajouter 3 milliards de dollars de revenus d'ici à 2030 et 5,4 milliards de dollars d'ici à 2032 via l'ouverture de ses "superchargers" à des automobiles autres que des Tesla.

On notera, par ailleurs, que des rivaux chinois de Tesla sont bien orientés à Wall Street. L'ADR (americain deposit receipt, des certificats de dépôts qui permettent de miser à Wall Street sur des groupes non américains) de XPeng, prend 8,5%, celle de Nio avance de 4,6%. Ces deux constructeurs de véhicules électriques ont livré de solides chiffres de livraisons pour le mois de juin, en hausse de 15% sur un mois pour XPeng à 8620 unités et de 74% pour Nio à 10707 voitures.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse