Tesla inc. : Elon Musk affirme qu'il va s'acquitter de plus de 11 milliards de dollars d'impôts cette année

(BFM Bourse) - Qualifié de profiteur par la Sénatrice Elizabeth Warren, l'homme le plus riche du monde (selon son patrimoine boursier actuel), a indiqué au site conservateur Babylon Bee qu'il allait payer rien que cette année, davantage d'impôts que n'importe quel individu n'en a versé de toute l'histoire.

"S'il était possible de mourir d'ironie, ce serait le cas ici !". Lors d'un entretien accordé au site satirique Babylon Bee (disponible en podcast), Elon Musk devenu cette année grâce à l'envolée du cours de Tesla la personne la plus riche du monde -du moins par son patrimoine boursier- ne s'est pas privé de tirer une nouvelle salve dans la polémique qui l'oppose à Elizabeth Warren, par réseaux sociaux interposés.

La semaine dernière, la Sénatrice Démocrate avait appelé sur Twitter à "modifier le code des impôts truqué, de façon à ce que la Personne de l'Année paie réellement des impôts et cesse de profiter de tout un chacun", en référence évidente à Elon Musk, désigné Person of the Year par le magazine Time.

"Pour ceux qui se poseraient la question", a répondu dimanche le fondateur de Tesla par le même canal, "je paierai plus de 11 milliards de dollars d'impôts cette année". Au moment de cette déclaration, son patrimoine financier s'élevait à 243 milliard de dollars, pour l'essentiel composé de ses parts dans Tesla et dans la Space Exploration Technologies Corp., SpaceX. Elon Musk ne perçoit pas de salaire en numéraire et ne tire sa rémunération que des actions qui lui sont attribuées dans le cadre d'un plan de stock-options.

Mardi, le dirigeant s'est prêté pendant près d'une heure à un entretien avec les fondateurs du site (habituellement satirique à l'image du Gorafi en France mais avec une sensibilité conservarice et chrétienne revendiquées) Babylon Bee. Abordant des sujets politiques aussi bien que technologiques, il a notamment souligné qu'il s'apprêtait en réalité à payer, rien que cette année, davantage d'impôts que n'importe quel individu n'en a versé de toute l'histoire. "Alors qu'elle [parlant d'Elizabeth Warren] ne paie pas d'impôts ou pratiquement pas et que son salaire est payé par les contribuables, tel que moi. Si on pouvait mourir d'ironie, ce serait le cas..."

Interrogé sur la façon dont, en pratique, se passait sa déclaration de revenus, il a même assuré que quelques heures lui suffisaient à remplir les formulaires. "Ce n'est en fait pas très compliqué. Je n'ai pas de compte offshore, pas de tax shelters [dispositifs d'allégement d'impôt], j'ai essentiellement des actions Tesla et SpaceX, Tesla est coté et SpaceX facilement valorisable d'après ce qu'apportent les investisseurs extérieurs, tout est extrêmement transparent, je n'utilise pas de montage fiscal élaboré...".

Elon Musk a également indiqué qu'il avait désormais globalement atteint son objectif de céder environ 10% du capital de Tesla, comme il en avait publiquement annoncé le projet en novembre dernier, en vue justement de pouvoir payer ses impôts.

Après un pic historique à près de 1250 dollars au début novembre, le cours de Tesla a depuis perdu près de 29% depuis qu'Elon Musk a soumis à ses followers son projet de cession de 10% des parts, descendant à un peu moins de 900 dollars lundi (avant de rebondir de 4,3% mardi).

Le plan d'intéressement qui est attribué au dirigeant prévoit une échéance d'ici août 2022 pour convertir environ 22,9 millions d'actions, faute de quoi il perdrait tout droit à ces titres. Il lui coûterait 143 millions de dollars pour exercer ces options et encourrait près de 9 milliards de dollars (au prix actuel de l'action, la taxe étant due dès l'exercice de l'option sur la différence entre le prix d'exercice et le cours à ce moment-là).

