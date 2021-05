Tesla inc. : Ces groupes qui subissent de plein fouet le krach des cryptomonnaies

(BFM Bourse) - Soit parce que leur activité repose directement sur la bonne santé du marché des cryptomonnaies (Coinbase), soit parce que leur trésorerie en regorge (Tesla, Square, MicroStrategy), plusieurs groupes dévissent à l'ouverture de Wall Street en ce mercredi noir pour les cryptomonnaies.

Panique à bord. Le marché des cryptomonnaies plonge et entraîne avec lui de nombreux groupes cotés. En nette correction dans la matinée, Bitcoin, Ether et consorts espéraient trouver une bouée de sauvetage avec l'arrivée des investisseurs institutionnels de Wall Street en début d'après-midi, mais il n'en fut rien. Les cours des principales cryptomonnaies ont même connu un violent "flash krach" peu avant l'ouverture du marché new-yorkais, le bitcoin s'effondrant brièvement à près de 30.000 dollars quand l'ETH a chuté sous le seuil des 2.000 dollars. Des chiffres à comparer avec les récents plus hauts: à savoir près de 65.000 dollars pour le bitcoin et plus de 4.000 dollars pour l'Ether.

Avec cette brutale et soudaine chute, ce sont près de 1000 milliards de dollars de "capitalisation" qui sont partis en fumée en l'espace de deux semaines sur le marché global des cryptomonnaies, ce qui correspond à une correction proche de 40% depuis le pic du début du mois.

Si cette panique provoque des remous sur les indices mondiaux (-2% pour le CAC à 15h55, -1,2% pour le Dow et le S&P, -1,3% pour le Nasdaq), le coup est encore plus rude pour les sociétés directement exposées à ce marché particulièrement volatil.

Au premier rang de celles-ci on retrouve logiquement Coinbase, la plateforme d'échanges valorisée près de 100 milliards de dollars à l'issue de son introduction fracassante à Wall Street fin février dernier.

Le titre Coinbase lâche 8,5% à 216 dollars une demi-heure après l'ouverture des échanges à la Bourse de New-York, portant son repli à 50% depuis son plus haut touché le jour de l'introduction. Le cours est d'autant plus malmené que la plateforme a tout bonnement cessé de fonctionner face à l'afflux d'ordres d'investisseurs en panique, tout comme celle de son concurrent Binance.

Tesla, dont le patron Elon Musk a longtemps soutenu le cours des cryptomonnaies avant de provoquer le début de leur chute lors de son apparition au SNL samedi dernier, puis via une série de tweets, subit aussi de plein fouet le retournement du marché.

Car Tesla a investi 1,5 milliard de dollars de sa trésorerie (essentiellement issue des fonds levés sur le marché) dans la plus célèbre des cryptomonnaies début février dernier, et ne s'en est pas séparée à ce jour contrairement à ce qu'avait laissé sous-entendre Elon Musk dans un premier temps. Alors que le bitcoin est désormais revenu sous le prix auquel Tesla a acquis les siens, estimé autour de 37.000 dollars, le titre du constructeur de véhicules électriques lâche 5,2%, à un plus bas depuis novembre 2020.

Parmi les autres entreprises qui ont investi une partie de leur trésorerie dans le bitcoin, le spécialiste du paiement électronique Square -créé par Jack Dorsey- cède 5,2% et l'éditeur de logiciel MicroStrategy accuse un plongeon de 11%. Les deux groupes abandonnent respectivement 29,7% et 66% depuis leur plus haut annuel touché en février.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse