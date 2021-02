Tesla inc. : Le constructeur Tesla a acheté 1,5 milliard de dollars de bitcoins en janvier

(BFM Bourse) - Le groupe dirigé par Elon Musk a investi 1,5 milliard de dollars de sa trésorerie dans la plus célèbre des cryptomonnaies, ce qui constitue un record pour une entreprise. Le bitcoin franchit un nouveau sommet historique à plus de 41.000 dollars après cette annonce.

La nouvelle a pris de court nombre d'investisseurs. Dans un document transmis ce lundi à la SEC, Tesla annonce avoir acquis pour un total de 1,5 milliard de dollars en bitcoins au mois de janvier, dans le cadre d'une "mise à jour de la politique d'investissement du groupe", qui vise à donner à celle-ci "plus de souplesse pour diversifier davantage et maximiser les rendements de nos liquidités qui ne sont pas nécessaires pour maintenir une liquidité d'exploitation adéquate".

"Dans le cadre de cette politique, qui a été dûment approuvée par le comité d'audit de notre conseil d'administration, nous pouvons investir une partie de ces liquidités dans certains actifs de réserve alternatifs, y compris des actifs numériques, des lingots d'or, des ETF sur l'or et d'autres actifs" poursuit le groupe. Et donc en bitcoins. Par ailleurs, le constructeur automobile annonce s'attendre à commencer à accepter le bitcoin comme moyen de paiement pour ses produits dans "un futur proche".

En réaction à ces annonces, le cours du bitcoin flambe de près de 11% et atteint un nouveau sommet historique, à près de 45.000 dollars l'unité.

Ralliement d'Elon Musk sur Twitter

Cette sortie fracassante intervient en outre alors qu'Elon Musk, patron de Tesla et deuxième homme le plus riche du monde, s'est récemment affiché en partisan du bitcoin. Il avait notamment modifié sa biographie Twitter vendredi 29 janvier pour n'y laisser qu'un "#bitcoin" qui avait fait bondir le cours de la cryptomonnaie de plus de 14%. "Je pense que le bitcoin est sur le point d'être largement accepté par les gens de la finance conventionnelle", a-t-il également déclaré au cours d'une discussion sur l'application audio Clubhouse la semaine passée. "J'ai été un peu long à la détente", avait-il également reconnu. Nul doute que ces déclarations devraient attirer l'attention de la SEC, le gendarme boursier américain...

Par ailleurs, jeudi dernier, Elon Musk avait aussi posté pour s'amuser un montage Photoshop du Roi Lion où le milliardaire porte à bout de bras le Dogecoin, symbolisé par un mème de chien très populaire à sa création. "Le dogecoin est la crypto du peuple", "pas de haut, pas de bas, seulement le doge", avait-il ajouté. La capitalisation de la cryptomonnaie dont le créateur revendique l'inutilité (et qui a été conçue comme une plaisanterie) dépasse désormais les 5 milliards de dollars.

Après une année 2020 exceptionnelle, le bitcoin avait franchi le seuil des 40.000 dollars pour la première fois début janvier dernier, portant à plus de 900% de hausse sa progression depuis son creux de mars 2020. Cette flambée tient notamment au changement de perception des investisseurs vis-à-vis de la cryptomonnaie, avec une adoption massive de ces derniers puisqu'un tiers des gérants détiendraient désormais du bitcoin, selon Fidelity.

Le mastodonte du secteur est une société financière, Grayscale Investments, qui a lancé le premier véhicule coté en Bourse (Grayscale Bitcoin Trust) uniquement investi dans le prix du bitcoin en 2013. Connu pour rafler tous les bitcoins possibles, le plus grand gestionnaire d’actifs crypto au monde a annoncé en novembre dernier qu'il avait atteint le seuil des 500.000 bitcoins sous gestion, soit 2,7% de l'offre mondiale ou 22,4 milliards de dollars au cours actuel. Le titre Grayscale s'envole en "pre-market" à Wall Street (+16%).

De plus en plus d'entreprises s'y mettent

De plus en plus d'entreprises convertissent également une partie de leurs réserves en bitcoins. L'éditeur de logiciels informatiques MicroStrategy en a ainsi acquis 38.250 pour 425 millions de dollars en décembre dernier. Ils en valent aujourd'hui près de 1,7 milliard. L'autre entreprise du patron de Twitter Jack Dorsey, Square, avait elle acheté le 8 octobre dernier 4.709 bitcoins. De 50 millions de dollars, leur valeur a bondi à plus de 200 millions.

Dans une notification aux autorités de marché, Tesla précise penser que ses avoirs en bitcoins "sont très liquides", tout en ajoutant que "les actifs numériques peuvent être sujets à des prix de marché volatils, ce qui peut être défavorable au moment où nous voudrons ou devrons les liquider".

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse