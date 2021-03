Teleperformance : Reconnu pour sa politique de parité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce aujourd'hui être classé parmi les 100 entreprises internationales les plus engagées en faveur de la parité, occupant la 32e place du 'Top 100 Gender Equality Global Ranking' d'Equileap, sur 3500 entreprises évaluées.



L'audit complet mené par Equileap porte sur 19 critères d'égalité femmes-hommes, notamment la parité au sein de l'entreprise, l'écart entre les salaires, l'existence d'un congé parental rémunéré et les politiques de lutte contre le harcèlement sexuel.



Teleperformance annonce qu'il vient aussi d'obtenir sa première certification 'Great Place to Work for Women', qui récompense ses efforts en faveur de l'inclusion et de la diversité dans plusieurs pays,

notamment en Chine.



La politique de diversité du groupe a par ailleurs été distinguée par l'Association des chambres de commerce et d'industrie en Inde (ASSOCHAM) qui a décerné à Teleperformance en Inde le prix 'Best Company for Women' pour l'excellence de ses pratiques en matière de parité.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.