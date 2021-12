Teleperformance : Le groupe poursuit sa montée en puissance aux Etats-Unis avec le rachat de Senture

(BFM Bourse) - Le champion français des services aux entreprises en solutions numériques intégrées acquiert Senture, un acteur majeur de la gestion des processus métiers auprès des administrations aux États-Unis, pour 400 millions de dollars. Le titre atteint un nouveau sommet à la Bourse de Paris.

Un peu plus d'un an après l'acquisition de la plateforme de conseil et de gestion en ligne des dépenses de santé aux États-Unis Health Advocate (pour un montant de 690 millions de dollars), Teleperformance accélère "sa transformation par croissance externe" annoncée par son PDG Daniel Julien dans "La Lettre aux actionnaires" de décembre 2020. Le spécialiste français des centres d'appels et de la relation client annonce en effet ce mercredi le rachat de Senture, "acteur majeur de la gestion des processus métiers auprès des administrations aux États-Unis" détenu par la société d'investissement Kingswood Capital Management pour 400 millions de dollars, intégralement financé par dette bancaire.

"Fondé en 2003, basé à London dans le Kentucky, et fort d’un chiffre d'affaires de 192 millions de dollars et d’une marge d’Ebita ajusté de 16% (estimation pour 2021), Senture dispose d’un modèle unique de solutions domestiques d’assistance aux citoyens, en parfaite adéquation avec les exigences des administrations aux États-Unis" souligne Teleperformance dans son communiqué.

Le groupe dont le titre est coté au CAC 40 depuis juin 2020 justifie cette opération par 3 raisons. Premièrement, elle lui permet de poursuivre sa stratégie de développement de solutions dédiées par secteur client en renforçant son offre de services auprès des administrations, ce qui lui "ouvre de nouvelles opportunités de croissance aux États-Unis". Teleperformance souligne ensuite que Senture "bénéficie d'un profil financier solide, avec une croissance soutenue du chiffre d'affaires et une marge d’Ebita supérieure à celle du groupe (qui a relevé son objectif annuel de 14,5% à 15% début novembre dernier). Cette acquisition est enfin "relutive d’environ +5% sur le résultat net par action de Teleperformance" estime le groupe tricolore.

Un réseau de plus de 4.500 conseillers aux Etats-Unis

Les services gouvernementaux (aux niveaux fédéral, des États et local) représentent près de 80% du chiffre d’affaires de Senture, les services commerciaux dans le secteur de la santé représentant les 20% restants. Ces activités d’assistance consistent à répondre aux demandes des usagers dans les domaines de la santé, de l'éducation, des transports et des services sociaux.

"Senture fournit des services essentiels à un grand nombre de clients sur le marché à fort potentiel des services gouvernementaux aux États-Unis. C'est une société remarquable avec un réseau domestique en croissance de plus de 4.500 conseillers, dont 85 % travaillant à domicile" se félicite Daniel Julien. L'occasion de rappeler que Teleperformance était déjà le deuxième plus gros employeur -coté- français, derrière Sodexo, avec plus de 380.000 employés répartis dans 83 pays. Cette acquisition renforcera selon le dirigeant "le leadership mondial du groupe dans le secteur clé des services aux citoyens qui offre un fort potentiel de croissance dans le monde, notamment aux États-Unis".

"Elle améliore également le profil de rentabilité du groupe [et] s'inscrit parfaitement dans [sa] stratégie de spécialisation par secteur client" ajoute Daniel Julien, qui précise que "l'opération sera immédiatement créatrice de valeur pour les actionnaires de Teleperformance, avec une relution du bénéfice par action sur une base pro forma pour 2021".

Un rachat salué par les marchés

Du côté américain, le managing partner de Kingswood Alex Wolf se dit "extrêmement reconnaissant envers Senture et son équipe de direction pour la qualité de notre partenariat et leurs réalisations lorsque nous étions leur actionnaire". "Il en a résulté une croissance soutenue, un positionnement renforcé sur le marché et une diversification rapide dans de nouveaux secteurs client" énumère-t-il. La société d'investissement avait elle-même finalisé l'acquisition de Senture en février 2021 pour un montant non-dévoilé.

En Bourse, l'opération est saluée par les investisseurs et le titre Teleperformance prend la tête du palmarès de l'indice phare. Vers 10h25, celui-ci s'affiche en hausse de 2,1% à 396 euros, ce qui constitue un nouveau sommet historique. Il porte ainsi sa progression à près de +47% depuis le 1er janvier, après avoir déjà enregistré l'une des meilleures performances du CAC en 2020 (+24,7%). Le groupe est désormais valorisé près de 24 milliards d'euros.

