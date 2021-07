Technipfmc : Signe un contrat pour le Jubilee South East

(CercleFinance.com) - TechnipFMC a remporté un important contrat intégré d'ingénierie, de fourniture, de construction et d'installation (iEPCI) pour le développement du champ Jubilee South East, situé au large du Ghana.



Jubilee South East est une extension du champ Jubilee.



Le contrat s'appuie sur la relation établie entre TechnipFMC et Tullow et couvre la fourniture et l'installation en mer de tous les équipements sous-marins majeurs, notamment les collecteurs et les contrôles associés, les risers et flowlines flexibles, les ombilicaux et les structures sous-marines.



