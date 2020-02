Technipfmc : Lourde dépréciation prévue au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Avant la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2019, le 26 février, TechnipFMC indique prévoir environ 2,4 milliards de dollars de charges de dépréciation d'actifs hors trésorerie, en grande partie dues à l'évolution de sa capitalisation boursière.



Pour l'année 2019, le groupe parapétrolier table sur un chiffre d'affaires proche de la médiane des prévisions à 13,5 milliards de dollars, et des charges corporate nettes en ligne avec les prévisions de 210 à 215 millions, hors impact des fluctuations de change.



TechnipFMC anticipe une marge d'EBITDA ajustée pour tous les segments égale ou supérieur aux prévisions d'au moins 11,5% pour le subsea, 16,5% pour l'onshore/offshore et 10% pour le segment surface technologies.



