Technip energies : Le titre grimpe, un analyste en soutien

(CercleFinance.com) - L'action Technip Energies signe lundi l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 à la Bourse de Paris, à la faveur d'une note favorable de JPMorgan qui relève son objectif sur le titre.



Dans une note consacrée au secteur parapétrolier européen, la banque américaine dit s'inquiéter de l'exposition du spécialiste de l'ingénierie à la Russie, mais salue son positionnement sur le marché du GNL.



'Les récentes prises de commandes soutiennent la croissance des résultats dans les métiers de coeur et donc le cours de l'action, de notre point de vue', explique l'établissement.



'Au-delà de ce facteur, nous voyons du potentiel dans les énergies renouvelables et la transition énergétique, sur fond de basculement de ses clients vers une économie décarbonée', ajoute JPMorgan.



La firme new-yorkaise, qui affiche une recommandation 'surpondérer' sur Technip Energies, relève en conséquence son objectif de cours de 14,7 à 16,2 euros.



