Technip energies : Coopération technique avec TotalEnergies

(CercleFinance.com) - Technip Energies a annoncé mercredi la signature d'un accord de coopération technique avec TotalEnergies en vue de développer des technologies à bas carbone pour les sites de production de gaz naturel liquéfié (GNL).



Cet accord - qui vise à accélérer la transition énergétique - doit également porter sur les installations de type 'offshore' en s'appuyant sur leur expertise respective dans le domaine.



Dans un communiqué commun, les deux partenaires disent vouloir développer de nouveaux concepts susceptibles de réduire le bilan carbone des installations existantes ou de nouveaux projets.



Leur collaboration concernera des métiers comme la cryogénie, la production et la valorisation de l'hydrogène pour la génération d'électricité ou encore les processus de captage, stockage et valorisation du CO2.



