Technip energies : Contrat avec SIBUR en Russie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nova Energies, une joint-venture de Technip Energies et NIPIGAS, a remporté un contrat de pré-ingénierie d'avant-projet détaillée (pré-FEED) auprès de SIBUR pour étudier les solutions potentielles de capture de carbone pour son complexe pétrochimique ' ZapSibNeftekhim '.



Le contrat comprend le développement de technologies et de solutions techniques optimales, ainsi qu'une estimation des coûts du procédé de capture, de transport et d'utilisation du dioxyde de carbone (CO2) depuis ' ZapSibNeftekhim ' et la centrale thermoélectrique de Tobolsk.



Loïc Chapuis, Senior Vice President Paris Business Unit de Technip Energies a déclaré : ' Ce projet, qui renforcera le positionnement de Technip Energies en tant que leader des solutions bas-carbone, est le résultat de nos capacités de d'exécution et de livraison de projets d'envergure mondiale depuis plus de 10 ans en Russie. '



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.