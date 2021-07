Technip energies : Porté par les projets liés à la transition énergétique, Technip Energies relève ses objectifs annuels

(BFM Bourse) - L'action Technip Energies se hisse en tête du SBF 120 jeudi alors que le groupe a enregistré au premier trimestre une amélioration de sa marge plus forte qu'attendue, ajoutée à une envolée des prises de commandes.

Désormais détaché de TechnipFMC, Technip Energies (qui regroupe une partie des anciens actifs européens du groupe éphémèrement fusionné entre 2017 et février dernier) trace seul son chemin et, conformément à son objectif de fournir des performances opérationnelles et financières claires et prévisibles, publie de premiers résultats semestriels plus qu'à la hauteur des attentes.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Focalisé sur les projets d'ingénierie dédiés à l'énergie, la société dont la direction a été confiée à Arnaud Pieton (entré chez Technip en 2004, ayant notamment dirigé l'activité de la région Asie-Pacifique puis la branche Subsea à l'époque TechnipFMC) cible en particulier les projets d'exploitation de gaz naturel et d'énergies renouvelables, dont la part dans le mix énergétique grandit aux dépens de sources fortement émettrices comme le charbon et le pétrole. En outre,, Technip Energies se développe dans l'hydrogène, le captage de CO2 et l'exploitation de la biomasse, et s'intéresse également au nucléaire à plus long terme.

L'envolée des prises de commandes au premier semestre révèle la pertinence de ce positionnement, puisque le groupe a enregistré en six mois pour 7,863 milliards d’euros de commande (pour l’essentiel des projets liés à la transition énergétique, notamment le GNL), contre 1,862 milliard au premier semestre 2020. Cette "amélioration substantielle du carnet de commandes qui nous assure une excellente visibilité pour les années à venir. Les opportunités restent nombreuses et significatives, nous offrant la perspective d’étoffer notre carnet de commandes pour les prochains trimestres tout en respectant nos principes de sélectivité", assure le directeur général. Le montant total en carnet atteint désormais 17,4 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires semestriel de Technip Energies (dont le nom est aussi stylisé en "T.EN") s'élève quant à lui à 3,243 milliards d'euros, en progression de 8% en un an sur base ajustée. 204,5

L'Ebit récurrent (une mesure de résultat opérationnel courant) a progressé de 24,5% à 204,5 millions d'euros, équivalent à un taux de marge de 6,3%, à comparer à 5,5% un an auparavant et à un objectif jusqu'ici compris entre 5,5 et 6% (hors charges de scission non récurrentes de 30 millions d’euros) pour l'ensemble de 2021.

"La poursuite d’une très bonne exécution opérationnelle sur l’ensemble de notre portefeuille de projets s’est accompagnée de progrès notables dans la réduction des coûts indirects. Les marges du premier semestre se sont établies au-dessus de la fourchette prévisionnelle pour 2021 et nous relevons ainsi nos prévisions de marge pour l’année en cours", a indiqué Arnaud Pieton. Toujours en excluant les charges de scission, Technip Energies attend désormais une marge d'Ebit récurrent comprise entre 5,8 et 6,2% du chiffre d'affaires, lequel devrait s'établir entre 6,5 et 7 milliards d’euros en 2021.

"Positionnés au cœur des thématiques de la transition énergétique, nous préparons l’avenir , que ce soit dans le domaine de la décarbonation ou de projets zéro carbone. Dans cette optique, nous avons lancé Blue H 2 by T.EN, une offre de solutions aux coûts optimisés et à très faibles émissions de CO2 pour la production d’hydrogène, qui suscite un vif intérêt chez nos clients. Par ailleurs, nous avons remporté des travaux prometteurs dans les domaines connexes de l’ammoniac bleu et de l’hydrogène vert. Nous avons également renforcé notre positionnement dans l'éolien flottant avec la technologie de flotteur d’Inocean et la création d’une unité opérationnelle dédiée. Dans le domaine de la chimie durable, nous avons gagné des contrats notables de technologie et de services dans le secteur en croissance des carburants durables pour l’aviation", a fait valoir son DG.

Ces perspectives de développement et d'amélioration des marges plus forte qu'attendue jusqu'alors permettaient au titre de prendre la tête du SBF 120 jeudi, en hausse de 4,28% à 11,45 euros vers 10h15.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse