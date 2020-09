Suez(rompus) : Veolia va remettre une offre avant le 30 septembre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Veolia confirme ce jour qu'Engie ayant annulé son conseil d'administration prévu le 25 septembre dernier, elle lui remettra son offre améliorée au plus tard le 30 septembre 2020.



Le Conseil d'Administration d'Engie c'était réuni le 17 septembre afin de procéder à l'analyse de l'offre de Veolia concernant une partie de la participation détenue dans le capital de Suez. Le Conseil avait considéré que cette offre n'est pas acceptable en l'état.



Le Conseil avait demandé de rechercher auprès de Veolia une amélioration des termes de son offre et d'obtenir des assurances complémentaires sur la qualité du projet.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.