Suez : Un accord amical entre Suez et Veolia pas exclu, selon le directeur de la CDC

PARIS (Reuters) - Le directeur de la Caisse des dépôts n'a pas exclu lundi qu'un accord amical entre Suez et Veolia soit "préparé" alors que les deux groupes s'opposent sur un projet de rapprochement proposé par Veolia.

"La création d'un champion national nous semble une bonne chose (...) Il est possible qu'un accord amical soit préparé", a déclaré Eric Lombard, lors d'une conférence de presse en ligne de la CDC qui détient 5,7% du capital de Veolia.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

La semaine dernière, Veolia a proposé à Engie de racheter la quasi-totalité de sa participation dans Suez, soit 29,9%, pour environ 2,9 milliards d'euros, mais le groupe dirigé par Jean-Pierre Clamadieu a jugé ce prix insuffisant.

De son côté, Suez s'est montré hostile à un rapprochement avec Veolia, son directeur général Bertrand Camus ayant jugé dimanche dans un entretien au Figaro qu'un tel projet était "aberrant pour Suez et funeste pour la France".

Interrogé lundi sur France Info sur ces propos, Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration d'Engie, a appelé au calme.

"Je pense qu'il faut tous garder notre calme, nous avons tous des responsabilités importantes vis-à-vis de nos administrateurs, nos actionnaires, nos collaborateurs. Je pense qu'il faut mettre l'émotion un petit peu derrière nous, les formules chocs elles aussi", a-t-il dit.

"Je crois qu'il faut que nos amis de Suez ne perdent pas de temps et qu'ils se mettent effectivement au travail pour nous présenter une offre alternative si elle est possible", a ajouté le dirigeant.

26 MILLIARDS D'EUROS D'INVESTISSEMENTS

A la Bourse de Paris, l'action Veolia gagnait à la mi-journée 1,12% tandis que Suez progressait de 0,59% et Engie prenait 2,62%.

Outre Veolia, la CDC détient également des participations dans les sociétés Lagardère et Société générale et est l'actionnaire majoritaire de la Compagnie des Alpes, du groupe La Poste ou encore de la société de transports Transdev.

Lors de la conférence de presse organisée lundi et consacrée à ses investissements futurs, la CDC a dévoilé son intention d'investir 26 milliards d'euros de fonds propres dans des secteurs "qui touchent le quotidien des Français et qui contribueront à accélérer un développement économique plus respectueux de l’environnement".

La CDC investira selon quatre axes prioritaires : la transition écologique, le logement, le soutien aux entreprises et la cohésion sociale.

Elle prévoit ainsi d'investir dans les voitures électriques, dans les logements à destination du personnel soignant, dans des foncières destinées à soutenir le petit commerce et dans des Ehpad.

L'objectif est d’investir dans les deux ans à venir près de 80% de ces 26 milliards d’euros, a précisé la CDC.

(Maya Nikolaeva, Jean-Philippe Lefief, Blandine Hénault et Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2020 Thomson Reuters

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SUEZ en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok