Suez : Vers une cession d'activités en Suède

(CercleFinance.com) - Suez annonce un accord d'exclusivité avec PreZero, pour lui vendre ses activités recyclage et valorisation des déchets en Suède pour 3,7 milliards de couronnes suédoises (en valeur d'entreprise), soit environ 357 millions d'euros.



Avec un réseau d'environ 50 sites en Suède et près de 1.100 salariés, les activités en question ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 250 millions d'euros et un EBITDA d'environ 34 millions l'année dernière.



La transaction envisagée clôt la première vague de cessions plus tôt qu'initialement prévu, pour un total d'environ 2,3 milliards d'euros à date. Elle devrait être conclue d'ici fin 2020, sous réserve des autorisations réglementaires et conditions usuelles.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SUEZ en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok