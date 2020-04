Suez : Stabilité du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe de services aux collectivités Suez dévoile un chiffre d'affaires trimestriel de 4,2 milliards d'euros, en baisse de 0,3% en données publiées, mais en croissance organique de 0,5%, malgré les premiers impacts du Covid-19.



L'EBITDA s'établit à 676 millions d'euros, en décroissance organique de 1,5%, et l'EBIT à 231 millions, en décroissance organique de 14,9%, l'impact du Covid-19 sur l'EBITDA et l'EBIT étant estimé à environ -60 millions.



La dette nette de Suez s'établit à 10,4 milliards d'euros au 31 mars 2020, en hausse de 35 millions par rapport au 31 mars 2019. Le ratio d'endettement s'établit ainsi à 3,26 fois l'EBITDA sur 12 mois glissants.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

