Suez : Signe deux contrats pour les réseaux d'eau au Brésil

(CercleFinance.com) - Suez annonce la signature de deux contrats pour la gestion intelligente des réseaux d'eau potable à Sao Paulo au Brésil.



Les contrats comprennent des investissements qui s'élèvent respectivement à 6,9 millions d'euros dans le secteur de Sumaré et à 4,8 millions d'euros pour les secteurs d'Ermelino Matarazzo et de Jardim Popular.



Ces contrats permettront de réduire significativement les pertes d'eau dans les réseaux de la capitale. Cela permettra ainsi d'économiser environ 4 000 000 m3 d'eau chaque année.



La ville de São Paulo économisera ainsi 20 millions de m3 d'eau sur toute la durée des contrats, soit l'équivalent de la consommation annuelle de plus de 368 000 Brésiliens.



