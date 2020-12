Suez : Rejoint le réseau mondial 'Entreprises et Handicap'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - À l'occasion de la journée internationale des personnes en situation de handicap, ce 3 décembre, Suez annonce la signature de la charte du Réseau mondial Entreprises et Handicap de l'Organisation Internationale du Travail.



Lancée en 2015, cette charte constitue un outil mondial destiné aux entreprises pour promouvoir une meilleure intégration des personnes en situation de handicap soit plus de 1 milliard de personnes dans le monde,



En rejoignant le Réseau mondial Entreprises et Handicap, SUEZ s'engage de façon résolue et à l'échelle planétaire, notamment contre les discriminations et pour la promotion de l'égalité de traitement et des chances pour les personnes en situation de handicap.



