Suez : Réduction de 15% des investissements en 2020

(CercleFinance.com) - Suez annonce 'prendre des mesures fortes à court terme pour réduire ses dépenses et ses coûts d'une manière significative, au-delà de ce qui était initialement prévu', et réduire les investissements cette année d'environ 15% par rapport à leur niveau de 2019.



Conformément aux annonces précédentes, et compte tenu de la solidité et de la liquidité de son bilan, le groupe de services aux collectivités proposera un dividende 2019 de 0,65 euro par action payable en mai comme prévu.



Suez confirme aussi son assemblée générale le mardi 12 mai qui, sous réserve de confirmation des textes réglementaires, se déroulera sans la présence physique des actionnaires et sera retransmise en direct sur le site Internet.



