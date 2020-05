Suez : Philippe Varin prend la présidence du conseil

(CercleFinance.com) - Suez indique que son assemblée générale, tenue le 12 mai à huis clos, a adopté l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, dont le versement en numéraire d'un dividende de 0,45 euro par action, qui sera détaché le 18 mai et mis en paiement le 20 mai.



A la suite de sa nomination en tant qu'administrateur par l'assemblée générale, Philippe Varin a pris les fonctions de président du conseil d'administration de Suez et succède ainsi à Jean-Louis Chaussade.



Pierre Mongin ayant fait part de sa décision de démissionner de ses fonctions lors du conseil d'administration à l'issue de l'assemblée, le conseil est désormais composé de 15 membres, dont 58% d'indépendants et 53% de femmes.



