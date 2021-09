Suez : Partenariat pour le recyclage des déchets issus du BTP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Antea Group (société internationale experte dans la maîtrise d'oeuvre de déconstruction et de désamiantage) et batiRIM (joint-venture entre Suez et Resolving, start-up spécialisée dans l'accélération digitale des métiers de l'immobilier et de la construction), annoncent la signature d'un partenariat afin de maximiser le réemploi et le recyclage des déchets issus du BTP.



Ce partenariat s'articulera autour de RIM, présenté comme 'l'outil de modélisation unique' de batiRIM. Cette solution permettra en effet à Antea Group d'élargir son offre de services pour les projets de déconstruction et de réhabilitation au service de l'économie circulaire.



Concrètement, grâce à RIM, les partenaires pourront quantifier, qualifier et cartographier les flux de produits et de matières issus de bâtiments en rénovation, réaménagement ou déconstruction et d'évaluer, avant même le début des travaux, leur potentiel de réemploi, de réutilisation et de recyclage.



