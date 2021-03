Suez : Offre ferme du consortium Ardian-GIP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suez a indiqué dimanche que son conseil d'administration a reçu et accepté une offre ferme et engageante du consortium Ardian-GIP visant à la création d'un nouvel ensemble dont les contours sont proches de ceux proposés par la médiation de l'Etat.



L'offre reçue prévoit l'acquisition par le consortium d'un ensemble d'activités comprenant la totalité des activités françaises 'eau' et 'recyclage et valorisation' auxquelles s'ajoutent plusieurs activités 'eau et technologie' à l'international.



Le prix proposé pour l'ensemble des activités concernées représente une valeur d'entreprise de 15,8 milliards d'euros soit l'équivalent d'une valorisation de 20 euros par action. Sur cette base, Suez s'est dit prêt à engager une négociation avec Veolia dès ce jour.



