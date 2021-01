Suez : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suez a confirmé ses tendances d'activité avec un second semestre et un 4e trimestre 2020 'en ligne avec les attentes' estime Oddo.



Ainsi, 'en ce début d'année 2021, la trajectoire opérationnelle ressort presque conforme à une année normale à ce stade, ce qui conforte la capacité du groupe à atteindre ses objectifs stratégiques', analyse le broker



Oddo rapporte par ailleurs que 'le plan de réduction des coûts en 2020 et 2021 est en ligne avec le plan stratégique'.



Encouragé par 'le ton serein du management' et la trajectoire de l'activité, le bureau d'analyses maintient donc son opinion 'neutre' sur le titre et relève son objectif de cours à 16,3 euros, contre 13 euros précédemment.





