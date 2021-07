Suez : Oddo ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en conseillant 'd'apporter à l'offre' de Veolia, Oddo BHF profite de la publication des résultats semestriels de Suez supérieurs à ses attentes pour ajuster son objectif de cours de 20,5 à 19,9 euros sur la base du prix de l'OPA de Veolia.



'Les résultats matérialisent le retour à un niveau quasi nominal d'activité, porté par des effets volumes et des prix qui bénéficient soit de l'inflation, soit de la hausse des services ou des matières premières secondaires', note l'analyste.



