Suez : Objectifs dépassés au second semestre

(CercleFinance.com) - Le groupe de services aux collectivités Suez annonce pour le second semestre 2020 une résistance du chiffre d'affaires meilleure qu'attendue, avec une variation organique d'environ -1% contre un objectif de -4% à -2%.



Il revendique aussi sur la période une profitabilité 'tirée par l'exécution rigoureuse du plan de performance', avec un EBIT d'environ 670 à 680 millions d'euros, contre un objectif compris entre 600 et 650 millions, ainsi qu'un EBITDA d'environ 1600 millions.



Suez estime enfin que sa dette nette devrait s'établir à environ 9750 millions d'euros à fin 2020, en forte baisse par rapport au 31 décembre 2019 et au 30 juin 2020, 'grâce à une amélioration structurelle de la génération de trésorerie'.



