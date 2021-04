Suez : Objectifs confirmés après un trimestre 'excellent'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suez a dévoilé jeudi des résultats de premier trimestre en forte croissance par rapport à 2020 et 2019, à la faveur d'une contribution positive de tous ses métiers, et confirmé dans la foulée ses objectifs annuels.



Le numéro deux mondial de la gestion de l'eau et des déchets a fait état ce matin d'un résultat d'exploitation (Ebit) de 340 millions d'euros, faisant ressortir une croissance organique de 39% par rapport au premier trimestre 2020.



La croissance organique de l'Ebit atteint 16,3% par rapport au premier trimestre 2019, c'est-à-dire avant la crise du coronavirus.



Le groupe, qui cite une bonne dynamique commerciale et une exécution opérationnelle 'robuste', affiche une croissance organique du chiffre d'affaires de 5,9% par rapport au premier trimestre de l'an dernier.



Son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année dépasse ainsi 4,2 milliards d'euros.



Après ce premier trimestre qualifié d''excellent', Suez a confirmé son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 16 milliards d'euros cette année, avec un retour à la croissance organique.



Ses objectifs incluent par ailleurs un Ebit compris entre 1,4 et 1,6 milliard d'euros.



Concernant l'accord de principe conclu en vue d'un rapprochement avec Veolia au début du mois, les travaux visant à la conclusion, d'ici au 14 mai, d'un accord 'définitif' se poursuivent, fait-il valoir.



A la Bourse de Paris, le titre Suez était stable jeudi matin après ces annonces.



