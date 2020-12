Suez : Nominations de nouveaux administrateurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration poursuit sa restructuration entamée avec la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, M. Bertrand Meunier, Président du Conseil d'Administration d'Atos, et M. Jacques Richier, Président Directeur Général d'Allianz France.



Il a coopté ce vendredi 18 décembre M. Anthony R. Coscia, Partner et membre du Comité Exécutif de Windels Marx, LLP, l'un des plus anciens cabinets d'avocats de la région de New York, comme nouvel administrateur. Cette cooptation sera soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale de Suez.



Le Conseil a pris acte de la démission de Mme Judith Hartman, Directrice Générale Adjointe d'Engie et Directrice Financière, et M. Franck Bruel, Directeur Général Adjoint d'Engie.





