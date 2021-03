Suez : Les désaccords avec Veolia persistent

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suez a réaffirmé lundi sa volonté de trouver une solution 'négociée' et respectueuse de son projet industriel dans le cadre de son bras de fer boursier avec Veolia, qui souhaite prendre le contrôle du groupe.



Dans un communiqué, Suez dit toutefois afficher sa 'perplexité' face aux dernières déclarations de son concurrent, considérant que ces propos constituent un 'nouveau communiqué de menaces'.



Selon des sources de marché, Veolia a prévenu dimanche qu'il engagerait des poursuites en justice à l'encontre des administrateurs de Suez qui autoriseraient la cession d'actifs stratégiques du groupe.



Ces propos interviennent alors que certaines rumeurs évoquent l'existence de discussions en vue de la vente de l'activité australienne de Suez à Cleanaway.



'Le seul projet de démantèlement que nous connaissons est celui que Veolia envisage pour l'avenir de Suez', précise le groupe de services à l'environnement dans son communiqué.



Suez - qui estime disposer d'un plan stratégique clair et ambitieux - réitère par ailleurs sa proposition visant à ouvrir des négociations avec Veolia afin de trouver une solution respectant son projet industriel.



Le groupe appelle en outre Veolia 'à la retenue et au calme' en matière de communication.



A la Bourse de Paris, l'action Suez était en petite hausse de 0,2% lundi dans les premiers échanges, tandis que le titre Veolia reculait de quelque 0,1%.



