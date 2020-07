Suez : Lancement de 'Suez Investissement Local'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suez et Vauban Infrastructure Partners - affilié de Natixis Investment Managers, annoncent le lancement de ' Suez Investissement Local '.



Cette société commune ambitionne de financer 500 millions d'euros de projets d'ici 2025, dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et des déchets (construction ou rénovation d'usines de production d'eau potable ou d'assainissement, d'unités de valorisation énergétique des déchets, d'unités de méthanisation des déchets organiques ou des boues d'épuration...).



Suez portera les responsabilités industrielles des opérations de construction et d'exploitation des infrastructures et demeurera ainsi l'opérateur local stable et l'interlocuteur privilégié des collectivités territoriales.



Vauban Infrastructure Partners apportera, au service des projets, son expertise en matière de financement d'infrastructures et investira à long terme dans ces projets, en fonds propres, par l'intermédiaire de ses fonds d'investissement.



